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Milli Karateciler, Fas’ta 3 Bronz Madalya Kazandı

MİLLİ KARATECİLER FAS’TA BRONZ MADALYA KAZANDI

Türkiye, Fas’ın başkenti Rabat’da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. Ülkemizden milli karateciler, yarışmalarda toplamda 3 bronz madalya kazandı.

KADINLARDA BRONZ MADALYA GELDİ

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar kumite 55 kiloda milli karateci Tuba Yakan’ın bronz madalyanın sahibi olduğu belirtildi. Tuba Yakan, gösterdiği performansla turnuvada dikkat çekti.

ERMAN VE ERAY’DAN DA BAŞARI

Turnuvanın diğer bir sonucu olarak, erkekler kumite 75 kiloda milli sporcu Ömer Faruk Yürür ile kumite 60 kiloda yer alan Eray Şamdan da Türkiye adına bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk karate camiasında sevgiyle karşılandı.

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