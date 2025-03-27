Milli Kayakçıların Otel Yangını Trajedisi

ULUDAĞ’DA YANGIN VIDEO GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Uludağ’daki otelde meydana gelen yangın sonucu milli kayakçı Berkin Usta ve baba eski milli kayakçı Yahya Usta’nın yaşamını yitirmesiyle ilgili yangının çıkış görüntülerine erişildi. Oteller Bölgesi’nde sabah saatlerinde yaşanan yangınla alakalı inceleme ve soruşturma sürüyor. Otelin güvenlik kameralarında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun kafeterya bölümündeki yanan şöminenin etrafında yemek yediği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDE YANGININ ÇIKILIŞ ANI

Kamera kayıtlarına göre, söz konusu grup bir süre sonra kafeterya bölümünden ayrılıyor. Saat 05.22’de şöminenin yanında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla alevlerin başladığı gözlemleniyor. Kısa sürede dumanla kaplanan kafeteryadaki alevlerin 2-3 dakika içinde büyüdüğü anlaşılıyor. Sabah saatlerinde Uludağ’daki bir otelde çıkış yapan yangın üzerine, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel bölgeye sevk edilerek yangın söndürme çalışması gerçekleştirilmiş.

YANGINDA MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Yangının ardından Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilenmiş durumda. Usta ailesi otelden bilinci kapalı bir halde çıkarıldı ve Yahya Usta ile oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen hayata geri döndürülmek istenmesine rağmen kaybedildi. Fikriye Usta’nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtiliyor ve kendisi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde otel müdürü gözaltına alındı.