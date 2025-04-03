Milli Kayakçının Annesi De Hayatını Kaybetti

ULUDAĞ’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Uludağ’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile kayak öğretmeni babası Yahya Usta, 6 gün sonra hayatını kaybeden anne Fikriye Usta’nın son yolculuğuna yakınlarının dualarıyla uğurlanması gerçekleşti. Fikriye Usta, eşinin ve oğlunun yanına defnedildi.

YANGIN OLAYI VE KAYIP AİLE

27 Mart Perşembe sabahı, Uludağ’daki Kervansaray Otel’de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye Usta ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilenmişti. Otelden bilinçleri kapalı olarak çıkarılan Usta ailesi, tedavi için hastaneye kaldırılmış fakat baba ve oğul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

FİKRİYE USTA’NIN VEFATI

Baba ve oğul bir gün sonra Ulucami’de sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Fikriye Usta, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ileri yoğun bakım ünitesinde 6 gün boyunca yaşam mücadelesi vermesine rağmen dün hayatını kaybetti. Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’ndeki Sinan Dede Camii’nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Fikriye Usta, eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.