Milli Maç Heyecanı Başlıyor. Türkiye – Gürcistan Maçı 19:00

MAÇ TARİHİ VE YERİ HAKKINDA

Milli maç heyecanı, Gürcistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma ile başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolundaki ilk adımını atacak ve E Grubu’ndaki ilk sınavını, Tiflis’teki Boris Paichadze Stadyumu’nda verecek. Gürcistan karşılaşması öncesinde ay-yıldızlı takımın kadrosu, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye, bu grup içerisinde Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile de mücadele edecek.

Grubun diğer mücadelesinde, Bulgaristan ile İspanya yarın saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri çerçevesindeki ilk karşılaşmasına Gürcistan deplasmanında çıkıyor. Bu mücadele 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

YAYIN AKIŞI VE KANAL HAKKINDA

Boris Paichadze Stadyumu’nda yapılacak olan bu maç, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz bir şekilde futbolseverlerle buluşacak. Türkiye’nin 2025-2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programı ise şu şekildedir: 4 Eylül, 19:00: Gürcistan – Türkiye; 7 Eylül, 21:45: Türkiye – İspanya; 11 Ekim, 21:45: Bulgaristan – Türkiye; 14 Ekim, 21:45: Türkiye – Gürcistan; 15 Kasım, 20:00: Türkiye – Bulgaristan; 18 Kasım, 22:45: İspanya – Türkiye.

AVRUPA KUPALARI VE ELEME SÜRECİ

2026 Dünya Kupası’nda Avrupa kıtasından toplam 16 ülke yer alacak. Eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 ekip, turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci sırayı bitiren 12 takım ise farklı bir yola girecek. Bu takımlara, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en iyi dereceyi elde eden fakat elemelerde ilk ikiye giremeyen 4 grup lideri de eklenecek. Sonuç olarak, toplam 16 ekibin mücadele edeceği play-off etabında, dörderli 4 yol oluşturulacak ve tek maç üzerinden oynanacak yarı final ile final karşılaşmalarının ardından, her yoldan birer takım daha finallere katılım gösterecek.