Milli maç Konya’da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile karşı karşıya geleceği maç Konya'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu için karşı karşıya geleceği Fransa maçı Konya’da oynanacak.

A Milli Takım’ın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Haziran ayında oynayacağı Fransa ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, Fransa maçını Konya’da oynayacak.

Eleme grubundaki üçüncü maç gününde Türkiye ile Fransa arasında 8 Haziran 2019 Cumartesi günü oynanacak müsabaka, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda TSİ 21.45’de başlayacak. Milli Takım’ın H Grubu’nda İzlanda ile oynayacağı dördüncü karşılaşma ise 11 Haziran 2019 Salı günü Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu’nda yapılacak. Müsabaka yerel saatle 18.45’de (TSİ 21.45) başlayacak.

TRT