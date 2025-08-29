Milli Mücadele’deki Katkılar Anlatıldı

SAMSUN’DA DÜZENLENEN PANEL

Samsun’da gerçekleştirilen ’30 Ağustos ve İstiklal Madalyası Paneli’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Erler, “Mavnacıların bu Milli Mücadele’ye sağlamış oldukları silahlar sayesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleri kazanılıyor” dedi. Etkinlik, Samsun Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlendi.

PANELDE YAPILAN SUNUMLAR

Samsun Müzesi’nde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, ‘Milli Mücadele’de Samsun’ konulu sunum yaptı. Bunun yanı sıra, OMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil de ‘Milli Mücadele ve 30 Ağustos’ konusuna değindi. Panele, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, akademisyenler ve askeri erkan katılım gösterdi.

MAVNACILARIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, konuşmasında Samsun Mavnacılar Loncası’nın Milli Mücadele’ye sağladığı hizmetin önemine vurgu yaptı. “İstiklal madalyasının kazanılması zaten bu mavnacılarla alakalı bir şey. Mavnacıların bu Milli Mücadele’ye sağladıkları silahlar sayesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleri kazanılıyor. Hatta burada sadece tüfekler değil, uçaklar da Samsun üzerinden montajlanarak Milli Mücadele cephelerine gönderiliyor” ifadelerini kullandı. Uçakların tamamının montajının Samsun’daki marangozlar tarafından yapıldığını da belirtti.

Prof. Dr. Erler, bu tarihi bilgileri gün yüzüne çıkaran Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür etti. “Bu tarihi verileri dikkate alan ve ferasiyetiyle bizlere talimatlar veren Samsun Valimiz Orhan Tavlı Bey’dir. Eğer onun direktifleri olmasaydı bu madalya ile ilgili kimsenin haberi olmayacaktı. Bu nedenle kendisine Samsun halkı adına özel olarak müteşekkiriz” dedi.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Panelde ayrıca Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil de 30 Ağustos’un tarihsel bağlamını açıkladı. “30 Ağustos aslında 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla başlayan süreçte son aşamalardan biridir. Bu zaferle birlikte Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreçte adım adım ilerlemiştir” diye konuştu.