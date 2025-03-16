Milli Park Kapanışında Kurala Uymayanlara Ceza

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NDA CEZALAR VERİLDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın kapanış saatine uymayan toplam 7 kişiye 20 bin 671 TL para cezası uygulandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın Kapı bölgesinde gerçekleştirdiği devriyeler sırasında, milli park kapanış saatine uymayan bireyleri tespit etti.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince, bu kişilerden her birine 2 bin 953 TL olmak üzere toplamda 20 bin 671 TL idari para cezası kesildi.