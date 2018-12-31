Milli Piyango çekilişi için flaş açıklama

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişi ile ilgili açıklama yaptı ve 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine başlanacağını belirtti.

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak . MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

TRT