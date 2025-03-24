Milli Piyango Neden Boykot Ediliyor?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması süreci, bu kez Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısıyla gündeme geldi. Özel, bu süreçte belirli firma isimlerini telaffuz ederek destekçilerini boykot çağrısına davet etti.

BOYKOT TANIMLARI VE TAVSİYELER

Özgür Özel, sözlerine Türk kahvesi ile başladı ve “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim. Hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” dedi. Bunun yanı sıra D&R ve Idefix gibi kitap satış noktalarını hedef alarak, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!” ifadelerini kullandı.

MARKALARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Özel, Kilim Mobilya’ya dikkat çekerek, “Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın” derken, gençlerin ‘Ülker’ diyerek markaya yönelik taleplerini de dile getirdi. Benzin ve gaz alımında ise Türk Petrol dışında alternatiflerin olduğunu belirterek, “Artık Türk Petrol diye bir şey yok!” ifadesini kullandı. Ayrıca TRT ve TGRT’ye karşı durarak, bu medya kuruluşları ile ilişki kurmamalarını önerdi.

MİLLİ PİYANGO VE DİĞER HİZMETLER ÜZERİNE UYARILAR

Özel, Milli Piyango, Misli.com ve iddaa.com gibi platformlara dair de kesin bir tavır koyarak, “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” şeklinde uyarılarda bulundu. Konuşmasını, etkisiz kalan denetlemeleri ve hala istifa etmeyen Turizm Bakanı üzerinden sürdürerek, bayram dönemi için alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken markaları belirtti. Uçak bileti, otobüs bileti ya da otel rezervasyonları için ETS hakkında da olumsuz görüş bildirdi: “ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!”