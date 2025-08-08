Milli Piyango Sonuçları Açıklandı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango sonuçları duyuruldu! 9 Ağustos Cumartesi günü yapılan çekilişin sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar, kazanan numaraları ve büyük ikramiyenin sahibini öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Çekilişte ne kadar ikramiye dağıtıldığı ve büyük ödülün kime çıktığı en çok merak edilen konular arasında. İşte, 9 Ağustos 2025 Milli Piyango canlı sonuç ekranı, çekiliş saati ve tüm detaylar!

BİLET ALIMI VE İKRAMİYE KAZANMA YÖNTEMİ

Şansa dayalı olan Milli Piyango oyununa, önceden basılmış biletleri satın alarak katılmak mümkün. Her bilet, 0 ile 10 arasındaki rakamların belirli bir sıra ile yazıldığı bir numaraya sahiptir. Tam, yarım veya çeyrek bilet alarak oyuna dâhil olabilir ve bilet türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz. Milli Piyango biletlerini, www.millipiyangoonline.com adresinden, resmi mobil uygulama üzerinden veya yetkili satış bayilerinden temin etmek mümkün.

Çekiliş günü, biletinizdeki numaralar küreden çekilen numaralarla eşleşirse ikramiye kazanıyorsunuz. İkramiye kategorileri, kazanan numaranın hane sayısına ve kazanan farklı numara sayısına göre belirleniyor. Amorti, biletin son hanesinde yer alan rakamın, çekilen iki amorti numarasından biriyle eşleşmesi durumunda bilet bedelini geri kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca, büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca bir rakam farklı olan biletler, teselli ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Tüm bu ikramiye kategorilerindeki son rakamları kazanan numaralarla aynı olan biletler, o kategoriye ait ikramiyeyi elde ediyor. Kazanan numara tam bilette yer alıyorsa ödülün tamamı, yarım biletteyse yarısı, çeyrek biletteyse dörtte biri veriliyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmadı.