Milli Piyango sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı günü yapılan çekilişin sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Birçok kişi “kazanan numaralar ne oldu, ikramiye kime çıktı, ödül tutarı ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Büyük ikramiyenin tutarı hakkında bilgiler ile devretme durumu araştırılmaya devam ediyor. İşte 5 Eylül 2025 Milli Piyango çekilişinin sonuçlarını öğrenme yöntemleri ve canlı takip sayfası!

Milli Piyango, tamamen şansa dayalı bir oyundur. Oyunda, önceden basılmış biletler üzerinde 0’dan 9’a kadar olan rakamların sıralandığı numaralar mevcuttur. Katılım sağlamak için tam, yarım veya çeyrek bilet seçebilirsiniz. Her bilet türüne göre farklı ikramiye kazanma imkanınız bulunuyor.

Bilet satın almak için Milli Piyango Online’ın resmi internet sitesini, mobil uygulamasını veya yetkili satış bayilerini kullanabilirsiniz. Biletteki numaralar, çekiliş esnasında küreden çıkan rakamlarla eşleşirse ikramiye kazanılabiliyor.

İkramiyeler çeşitli kategorilere göre dağıtılır. Amorti ödülü, çekilişte belirlenen iki rakamdan biri biletin son hanesiyle eşleşirse kazanılır ve bilet bedeli geri alınır. Teselli İkramiyesi ise büyük ikramiyeyi kazanan numaradan sadece bir hane farklı olan biletler için verilir. Genel ikramiye kategorileri içinde son hanesi çekilişte çıkan numarayla aynı olan biletler, belirlenen ikramiyeyi alır.

Bilet türüne göre kazanç miktarı farklılık gösterir; tam bilette toplam ikramiye alınırken, yarım bilette yarı tutar, çeyrek bilette ise dörtte bir miktar kazanılır. 5 Eylül 2025 tarihli Milli Piyango çekilişinin sonuçları şu şekildedir: