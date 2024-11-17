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Milli Saraylar İdaresi Personel Alım İlanı Açıklandı!

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PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Milli Saraylar İdaresi, KPSS ile 152 Sözleşmeli personel ve KPSS’siz 80 İşçi olmak üzere toplam 232 personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar hangi unvanlarda olacak? Başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılacak? Personel alımı için gerekli koşullar ve kontenjan detayları neler? İşte bu soruların yanıtları…

KONTENJAN VE UNVAN DETAYLARI

Yayımlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi bünyesinde 232 Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımları, belirlenen unvanlarda gerçekleştirilecek. 80 sürekli işçi alımı için ayrılan kontenjan bilgisiyle birlikte, 152 Sözleşmeli personel alımının kontenjan bilgileri de duyurulmuş durumda. Adayların, Milli Saraylar İdaresi’ne katılarak istihdam sağlamak istemesi durumunda, genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirtilen şartları taşıması gerekecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Milli Saraylar İdaresi Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımı başvuru süreci, 24 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, ilan detaylarına aşağıda belirtilen link aracılığıyla ulaşabilir.

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