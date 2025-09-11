Milli Saraylar İdaresi Yeni Personel Alacak

YENİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, toplamda 230 personel alacak. Yayımlanan duyuruda, 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi. Böylelikle, çeşitli birimlerde görev almak üzere toplam 230 yeni personel pozisyonu açılmış oldu. Bu konuyla ilgili detaylar ise haberin ilerleyen kısmında mevcut.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLAR

Kurum, personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni bir istihdam duyurusu yayımladı. Açıklamaya göre, alım için başvurular 10 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirerek, fiziki evrak teslim etme gerekliliği olmadan sürece katılabilecekler.

BAŞVURU SÜREÇLERİ VE PLATFORMU

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yönetilen Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak. Adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekecek. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartlara ek olarak, her pozisyon için özel nitelikler, öğrenim durumu, deneyim, belge ve sertifika şartları gibi bilgiler, yayımlanan başvuru kılavuzunda ayrı ayrı belirtiliyor. Adayların bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz ediyor.