MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Cakarta’da

RESMİ TEMASLAR VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da resmi temaslarda bulunuyor. Cakarta’da düzenlenen Indo Defence-2025 Fuarı’na katılan Alpay ve Yeni, burada ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Alpay ve Yeni, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan ile Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj ile bir araya geliyor. Ayrıca, ASELSAN’ın Endonezya Temsilcilik Ofisi’nin açılış törenine katılım sağlıyorlar. Bakan Yardımcısı Alpay, Cakarta Büyükelçiliği’ni de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.