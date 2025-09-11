Milli Savunma Bakan Yardımcısı Görüştü

İNGİLTERE ZİYARETİ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra’da Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi. Bu görüşme, Kavaklıoğlu’nun Londra ziyareti çerçevesinde gerçekleşti ve Pollard’ın göreve başlaması sonrası yaptığı ilk resmi toplantı olma özelliği taşıyor.

ÖNEMLİ PROJELER ÜZERİNDE GÖRÜŞME

Toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine yönelik önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu tür görüşmeler, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlıyor.