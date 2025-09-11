Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Görüştü

İNGİLTERE ZİYARETİ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra’da Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi. Bu görüşme, Kavaklıoğlu’nun Londra ziyareti çerçevesinde gerçekleşti ve Pollard’ın göreve başlaması sonrası yaptığı ilk resmi toplantı olma özelliği taşıyor.

ÖNEMLİ PROJELER ÜZERİNDE GÖRÜŞME

Toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine yönelik önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu tür görüşmeler, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

