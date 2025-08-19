Haberler

Milli Savunma Bakanı, BAE Başkanı’nı kabul etti

BAKAN GÜLER’DEN BAE GENELKURMAY BAŞKANINA KABUL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei’yi kabul ediyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei’yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.” deniliyor.

KABULDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Aynı paylaşımda, kabul esnasında çekilen fotoğrafların da yer aldığı dikkat çekiyor. Bu tür görüşmeler, ülkeler arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımı oluşturuyor.

Karabük’te Soygun Girişimi Gerçekleşti

Karabük'te bir kuyumcuya boncuk atan tabancayla soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun’da 11 Bin 300 Eczaya El Konuldu

Samsun'da narkotik ekipleri, bir araçta 11 bin 300 sentetik ecza buldu. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

