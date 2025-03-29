Milli Savunma Bakanı Çanakkale’de Askerlerle Buluştu

RAMAZAN AYI İFTARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yanında TSK Komuta Kademesi ile birlikte Ramazan ayının son iftarını Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda başarıyla görev yapan askerlerle gerçekleştirdi.

TSK KOMUTA KADEMESİ İLE DENETİM

Bakan Yaşar Güler, bu önemli gün vesilesiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.