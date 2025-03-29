Haberler

Milli Savunma Bakanı Çanakkale’de Askerlerle Buluştu

RAMAZAN AYI İFTARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yanında TSK Komuta Kademesi ile birlikte Ramazan ayının son iftarını Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda başarıyla görev yapan askerlerle gerçekleştirdi.

TSK KOMUTA KADEMESİ İLE DENETİM

Bakan Yaşar Güler, bu önemli gün vesilesiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kars’ta İki Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi öldü, beş kişi ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumu kritik.
Haberler

Karabük’te 15 Yaşındaki Kız Balkondan Düştü

Karabük'te, Cevizkent TOKİ'deki bir apartmanın 4. katından düşen 15 yaşındaki Elanur Ekren ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.