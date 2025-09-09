Haberler

Milli Savunma Bakanı Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’a yaptığı resmi ziyaretlerde, Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki mevcut ilişkilerin yanı sıra, savunma sanayii ve güvenlik alanında iş birliğinin artması gerektiği vurgulanıyor. Bakan Güler, iki ülkenin ortak çıkarları ve güvenliği için iş birliğinin hızlandırılmasını önermiş durumda.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

