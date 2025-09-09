Milli Savunma Bakanı Görüştü

RESMİ TEMASLARDA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’a yaptığı resmi ziyaretlerde, Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki mevcut ilişkilerin yanı sıra, savunma sanayii ve güvenlik alanında iş birliğinin artması gerektiği vurgulanıyor. Bakan Güler, iki ülkenin ortak çıkarları ve güvenliği için iş birliğinin hızlandırılmasını önermiş durumda.