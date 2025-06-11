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MİLLİ Savunma Bakanı Güler, BAE Bakanı ile buluştu

RESMİ TEMASLAR İÇİN ABU DABİ’Yİ ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde resmi temaslar yapmak için Abu Dabi’ye gitti. Burada, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME KONULARI

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Bu görüş alışverişi, iki tarafın savunma işbirliğini ve güvenlik konularını geliştirerek ortak iş yapma imkânlarını artırmayı hedefliyor.

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