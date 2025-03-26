Milli Savunma Bakanı Güler’den Şırnak Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin terörle mücadelesinin yanı sıra, “diplomatik girişimleri ve güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenerek müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyesi haline geldiğini” belirtti. Güler, bu güçlü temasların ve inisiyatiflerin, dünyanın başat aktörleri tarafından açıkça dile getirildiğini ifade etti. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla Şırnak’ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu. Sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Güler, gerekli çalışmalara dair talimatlar verdi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bakan Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, “Uluslararası ilişkilerde çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz” dedi. Ülkenin jeo-stratejik konumunun karmaşık problemlerle yüzleşmeden kaçınmadığını ifade eden Güler, özellikle güney bölgelerinde devam eden istikrarsızlık, sınır ötesi çatışmalar ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin Türkiye’yi sürekli teyakkuzda tutmak zorunda bıraktığını vurguladı. Irak ve Suriye’deki son gelişmelerin, bu kritik görevin önemini artırdığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARI

Güler, Irak’ın kuzeyinde terör tehdidine karşı mücadelelerinin “büyük bir başarıyla devam ettiğini” belirtti. “Verilen üstün gayretler neticesinde yeni bir sürecin kapısı aralanmıştır. Bu süreçte niyetimiz halis, amacımız açık ve nettir” diyerek, Türkiye’nin güvenlik ve istikrarı için aklıselim yaklaşımını takdirle ancak ihtiyatla ele aldıklarını belirtti. Güler, teslim olan terör örgütü mensuplarının adaletle muamele göreceğini, ancak sürecin suistimal edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGI

Bakan Güler, “Bu toprakları vatan yapan bağrında sakladıklarıdır” diyerek, vatanı için hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anarken gazilere de şükranlarını sundu. Ayrıca, “Şehit ve gazilerimizin yoldaşı siz değerli silah arkadaşlarım, verdiğiniz mücadele ile asil milletimizin güven içerisinde olmasının başlıca teminatısınız” şeklinde konuştu. Görev alanında karşılaştıkları zorluklara rağmen fedakarca çalıştıklarını ifade eden Güler, güvenlik güçlerinin katkıları ile Türkiye’nin iş yapma kabiliyeti ve potansiyelinin arttığını belirtti.

GÜÇLÜ VE ETKİN OLMA GEREKEN BİR KONUDUR

Bakan Güler, Türkiye’nin ulaştığı üstün seviyenin farkında olunması gerektiğini belirtti. “Gerek günümüz küresel güvenlik ortamının gerekse bölgedeki durumun bize verdiği mesaj gayet açık” diyerek, “Ülkemizin ve asil milletimizin huzuru ve güvenliği için daima güçlü, caydırıcı ve etkin olmalıyız” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarih boyunca ülkenin güvenliği için kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Güler, uluslararası başarıların korunmasının ve daha yüksek seviyelere çıkarılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Güler, konuşmasında ayrıca, “Bu duygu ve düşüncelerle; bugün idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; Ramazan Bayramı’nızı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.