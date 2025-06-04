Milli Savunma Bakanı Güler, Güvenlik Mimarisinde Türkiye

NATO KARARGAHI’INDAKİ PERSONELE KURBAN BAYRAMI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı’nda çalışan personelin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Türkiye’nin artık müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi ve güvenlik mimarisinin başat bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Güler, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika’da, personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜVENLİK SORUNLARINA CEVAP VEREN NATO

Bakan Güler, dünyada gerginliklerin arttığı bir dönemde NATO’nun varlığının daha da önemli bir hale geldiğini vurguladı. “NATO, mevcut güvenlik sorunlarına yapısal ve etkili çözümler getirmek için proaktif tedbirler alıyor. Türkiye, stratejik yaklaşımlar geliştiriyor ve NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak İttifak’ın operasyonlarına katkıda bulunuyor” dedi.

KFOR KOMUTANLIĞI’NI YENİDEN ÜSTLENMEK

Güler, Türkiye’nin geçen yıl üstlendiği NATO KFOR (Kosova Barış Gücü) Komutanlığı görevini başarıyla yürüttüğünü belirtti. “Bu kritik misyonun komutanlığını ekim ayında yeniden üstleneceğiz” diyerek, bölgenin istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

MÜTTEFİK DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Bakan Güler, Türkiye’nin NATO’ya katkılarının devam ettiğini ve ülkesinin güvenliğinde NATO’nun merkezi bir rol oynadığını söyledi. Vurguladığı gibi, “Üyeler ne kadar güçlü olursa İttifak da o kadar güçlü olur. Ülkemizin terörle mücadele çabalarına Müttefiklerimizin destek vermesi son derece önemlidir.”

ULUSLARARASI ARENADA KAZANILAN SAYGINLIK

Bakan, Türkiye’nin uluslararası arenada aktif bir rol üstlendiğini kaydederek, “Bölgesel ve küresel meselelere karşı Türkiye, güçlü ordusu ve modern savunma sanayisi ile etkin bir rol oynamaktadır” dedi.

İYİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Bakan Güler, uluslararası arenadaki temsil görevindeki personelin sorumluluklarını vurgulayarak, “Birinci önceliğiniz, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. Bu süreçte disiplin ve işbirliğini sağlamak için birlikte hareket edin” şeklinde konuştu. Ayrıca, personelin uluslararası ilişkilerde iyi bağlantılar kurmasının önemine dikkat çekti.

KURBAN BAYRAMI MESAJI VE TEŞEKKÜR

Bakan Güler, Kurban Bayramı’nı kutlayarak tüm personele teşekkür etti. “Bugüne kadar yaptığınız özverili çalışmalar için sizlere teşekkür ediyor, bundan sonra da görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyor ve hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullanarak, tüm askerleri selamladı.