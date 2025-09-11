Haberler

MİLLİ Savunma Bakanı Güler, Hanoi’de Tören

ASKERİ TÖRENLE KARŞILAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmi daveti üzerine bulunduğu sırada askeri bir törenle karşılandı. Bakan Güler’in programının ilk adımı, Ho Chi Minh Mozolesi’ni ziyaret etmek oldu. Burada çelenk bırakan Güler, aynı zamanda saygı duruşunda da bulundu.

GÖRÜŞMELER VE İMZALAR

Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ziyarette Bakan Güler’e, mevkidaşı Phan Van Giang tarafından askeri tören düzenlendi. Bu törenin ardından Güler, bakanlıktaki Altın Defter’i imzaladı. İki bakan, ardından heyetler arası bir görüşme yaparak ikili ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Can Holding’e Operasyon Düzenlendi

Küçükçekmece Savcılığı, Can Holding'e yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla operasyon başlattı. Jandarma, holdingin 121 şirketine el koydu.
Bandırma’da Trafik Kazası Oldu

Bandırma ilçesinde bir trafik kazasında sürücü aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

