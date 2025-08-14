MİLLİ Savunma Bakanı Güler, Işık ile görüştü

Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile birlikte il başkanlarıyla bir araya geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki il başkanlarını kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı” bilgisine yer verildi.

Bu buluşmanın amacı, gaziler ve şehit aileleriyle ilgili konuları ele almak ve sorunlara çözüm yolları aramak olarak belirlendi. Bakan Güler’in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gaziler ve yetimlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

