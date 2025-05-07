Milli Savunma Bakanı Güler, Kamerun’da

KAMERUN’DA TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun’da bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya gelen Güler, ardından Harp Okulunda kurulan Türkçe Eğitim Dershanesi’nin açılışını yaptı. Bu açılış, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

AÇILIŞ VE İNCELEME

Bakan Güler, açılış sonrası Gürler, mevkidaşı Joseph Beti Assomo ile birlikte dershanede incelemelerde bulundu. Ziyaretin ilerleyen aşamalarında Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute ile de bir görüşme gerçekleştiren Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını aynı zamanda Başbakan’a iletmeyi unutmadı. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki diplomatik bağların güçlenmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.