MİLLİ Savunma Bakanı Güler, Katar’ı kabul etti

KABUL TÖRENİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar’dan gelen heyeti kabul etti. Bu heyet, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai ile Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah’dan oluşuyor.

ÜST DÜZEY HAZIRLIK

Kabul sırasında, Türkiye’nin askeri yetkilileri de hazır bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bu önemli görüşmeye katıldılar. Görüşme, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.