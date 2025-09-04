Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Yetkilileriyle Görüştü

KABUL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar’dan gelen üst düzey askeri yetkilileri kabul etti. Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai ve Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah, bakanlıkta gerçekleştirilen bu görüşmede yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kabulün detaylarına yer verildi. Ayrıca, bu önemli görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in de bulunduğu aktarıldı.

ANKARA’DA BULUŞMA

Bu buluşma, Türkiye ve Katar arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kabul, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlayarak, gelecekteki işbirlikleri için yeni fırsatlar sunuyor.

Haberler

29 Aile Adalet İçin Eylem Yaptı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri, adalet talebiyle belediye önünde eylem düzenledi ve sorumluların hesap vermesini istedi.
Haberler

Halk Sağlığı Etkinlikleri Yapıldı

Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri Kalesi, kanserle mücadeleyi simgeleyen mor ışıklarla donatıldı. Etkinliklerde tütünle mücadele, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konuları anlatılıyor.

