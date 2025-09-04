Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Yetkilileriyle Görüştü

KABUL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar’dan gelen üst düzey askeri yetkilileri kabul etti. Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai ve Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah, bakanlıkta gerçekleştirilen bu görüşmede yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kabulün detaylarına yer verildi. Ayrıca, bu önemli görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in de bulunduğu aktarıldı.

ANKARA’DA BULUŞMA

Bu buluşma, Türkiye ve Katar arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kabul, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlayarak, gelecekteki işbirlikleri için yeni fırsatlar sunuyor.