Milli Savunma Bakanı Güler, Nakatani ile görüştü

JAPONYA SAVUNMA BAKANI ANKARA’DA

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da resmi davetlisi olarak bulunan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile bir araya geldi. Bakan Güler, Nakatani’yi Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri bir törenle karşıladı.

BASINA KAPALI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

İki bakan, bakanlık binasının önünde fotoğraf çektirdikten sonra, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasında savunma işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Küçük Meral, Sağ Bacağını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez için yurtdışında tedavi arıyor. Arkadaşlarıyla birlikte koltuk değneksiz oynamayı hayal ediyor.
Bodrum’da Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da polis, 23 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Başkasının kimliğini kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

