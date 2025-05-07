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MİLLİ Savunma Bakanı Güler, Toplantıya Başkanlık Etti

BAKAN GÜLER KAMERUN’DA TOPLANTI YAPTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun’da Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 3’üncü Dönem Toplantısı’na liderlik etti. Bu toplantı, Türkiye ve Kamerun arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOPLANTIDA GÜRÜŞMELER YAPILDI

Toplantıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kamerun Dış İlişkiler Bakanı Lejeune Mbella Mbella, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3’üncü Dönem Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıya ilişkin Çalışma Tutanağı da imzalandı” ifadelerine yer verildi.

Bu toplantı, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesini sağlamayı hedefliyor. Türkiye ve Kamerun arasındaki sıklıkla yapılan diyaloglar, karşılıklı ticaret ve yatırımları teşvik etmek için önemli bir temel oluşturuyor.

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