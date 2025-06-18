Milli Savunma Bakanı İnceleme Yaptı

Milli Savunma Bakanı İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutasıyla İran sınırında çeşitli inceleme ve denetlemelere katıldı. Bu ziyaret sırasında Bakan Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

KANALDEN GİRİŞ VE TOPLANTI

Van’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bakan Güler, Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılandı. İlgili inceleme ve denetlemelerin ardından, Bakan Güler 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantılar yaptı. Bu incelemeler, sınır güvenliğinin ve denetim çalışmalarının etkinliğini artırmayı hedefliyor.