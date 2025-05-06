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Milli Savunma Bakanı Kamerun’da Ziyaret Gerçekleştirdi

KAMERUN ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Kamerun’a gitti. Burada, ilk olarak Yaounde Büyükelçiliği ve Askeri Ataşelik ziyaretinde bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun’a gitti. İlk olarak Yaounde Büyükelçiliğimiz ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Volkan Öskiper’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.” denildi.

BÜYÜKELÇİDEN BİLGİ ALDI

Ziyaret sırasında Bakan Güler, büyükelçilikteki çalışmalara dair detaylı bilgi edinmek amacıyla Büyükelçi Volkan Öskiper ile görüştü. Bu ziyaret, Türkiye’nin Kamerun ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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