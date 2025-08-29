Haberler

MİLLİ Savunma Bakanı Katıldı Törene

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI SONRASI TÖREN DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında rütbe terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir törene katıldı. Bakanlığın yayınladığı yazılı açıklamada, “2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında bir üst rütbeye terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı’nda tören düzenlendi.” ifadesine yer verildi.

ASKERİ VE SİVİL PERSONEL KATILDI

Atatürk Kültür Sitesi’nde gerçekleşen törende, Bakan Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet yer aldı. Ayrıca törene, Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli sivil ve askeri personel de katılım sağladı.

