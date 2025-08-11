MİLLİ Savunma Bakanı, Konuk Bakanla Görüştü

KOSOVA BAKANINI AĞIRLADI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Bakan Güler’in, Kosova’nın resmi ziyaret için Ankara’da bulunan Damka’yı Milli Savunma Bakanlığı’nda ağırladığı bildirildi.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Bakan Güler, konuk bakanı kapıda karşıladıktan sonra, Damka’nın bakanlık özel defterini imzalamasının ardından, iki bakan baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.