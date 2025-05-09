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(Milli Savunma Bakanı) Pakistan Büyükelçisini Kabul Etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’i kabul etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

PAYLAŞIMDA YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’i makamında kabul etti.” ifadesine yer verildi. Bu durum, iki ülkenin savunma alanında işbirliğini artırmayı amaçladığını gösteriyor.

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