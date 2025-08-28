MİLLİ Savunma Bakanı Rüstem Umerov’la Buluştu

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir görüşme yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla önemli bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Yaşar Güler ve Rüstem Umerov’un gerçekleştirdiği bu görüşmenin, bölgesel güvenlik ve işbirliği açısından da yeni fırsatlar sunması bekleniyor.