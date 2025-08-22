Milli Savunma Bakanı Tokel’i Kabul Etti

TOPLANTI DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’i resmi olarak kabul etti. Bu görüşmeye ilişkin ayrıntılar, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bakan Güler’in, Orgeneral Tokel ile gerçekleştirdiği bu kabul, önem taşıdığı için takip edildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, bu kabul sırasında çekilen fotoğraflara da yer veriliyor. Bu fotoğraflar, Bakan Güler ve Orgeneral Tokel arasındaki görüşmeyi görsel olarak destekliyor ve kamuoyuna duyurulan bu resmi buluşma, dikkatli bir şekilde takip ediliyor.