Milli Savunma Bakanı Tokel’i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’i resmi olarak kabul etti. Bu görüşmeye ilişkin ayrıntılar, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bakan Güler’in, Orgeneral Tokel ile gerçekleştirdiği bu kabul, önem taşıdığı için takip edildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, bu kabul sırasında çekilen fotoğraflara da yer veriliyor. Bu fotoğraflar, Bakan Güler ve Orgeneral Tokel arasındaki görüşmeyi görsel olarak destekliyor ve kamuoyuna duyurulan bu resmi buluşma, dikkatli bir şekilde takip ediliyor.

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

