Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. Son günlerde harekatlar kapsamında Irak’ın kuzeyinde çok sayıda terörist ve teröristlerin inleri yerle bir edildi. Kahraman Mehmetçik operasyonlara tüm hızıyla devam ederken Irakın kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulunu. bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”