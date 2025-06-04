Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Tarihi Marşları Seslendirdi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEHTERAN GÖSTERİSİ

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Mehteran Birliği, tarihi marşları Topkapı Sarayı’nda dinleyicilere sundu. Yaz dönemi mehteran gösterileri, başkanlık tarafından geleneksel bir etkinlik haline geldi ve hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mehteran icrası, profesyonel askerlerden oluşan, müzik eğitimi almış bir ekip tarafından, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümler ve geleneksel enstrümanlarla gerçekleştirildi.

TARİHİ MARŞLAR SARAY AVLUSUNDA SESLENDİ

Montajı aslına uygun olarak yapılan gösteri, Topkapı Sarayı’nın avlusunda yapıldı. Babüssaade kapısı önünden başlayan etkinlikte “Segah Peşrevi”, “Şehzade Süleyman Marşı”, “Tarihi Çevir”, “Mehterhane-i Hakani Marşı”, “Ordu Marşı” ve “Hücum Marşı” gibi tarihi marşlar repertuvarında yer aldı. Mehteran Birliği’nin tarihi marşları yaz boyunca farklı sarayların avlularında yankılanacak.

TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Yaklaşık 30 dakika süren mehteran gösterisi, turistlerin dikkatini çekerek ilgiyle izlenmesinin ardından yarın Yıldız Sarayı’nda sahnelenecek. Mehteran gösterileri düzenli olarak; salı günleri Dolmabahçe Sarayı’nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı’nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı’nın 1. avlusunda saat 11.00 itibarıyla başlıyor.