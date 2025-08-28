Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mezuniyet Töreni Düzenleyecek

HARP OKULLARI MEZUNİYET TÖRENİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, “Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir” şeklinde bilgilendirme yaptı. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığında yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki gelişmeleri aktardı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayan Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetleri aktardı. “Barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim olmuştur. Pençe-Kilit dahil operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında süren ‘tünel imha’ faaliyetleri neticesinde Menbic bölgesinde 8 kilometre uzunluğunda tünelin imha edilmesiyle, toplamda imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometreye ulaşmıştır” dedi.

Hudut güvenliği faaliyetlerine dair bilgi veren Aktürk, “Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 5 bin 508, engellenenlerin sayısı ise 47 bin 857 olmuştur. Ayrıca, bu hafta yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında toplam 166 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA YANIT

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları hakkında da bilgi veren Aktürk, “İsrail, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan pervasız saldırılarını sürdürmektedir. Gazze’de yaşayan Filistin halkının yaşam mücadelesi her geçen gün dayanılmaz bir hal almakta. Masum sivilleri hedef alan katliamlar devam etmektedir. Bağımsız gazetecilerin hedef alınması ise bu durumun uluslararası kamuoyuna yansıtılmasında engel teşkil etmektedir. Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanması, insani yardım koridorlarının açık tutulması ve sorumluların hesap vermesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI

Suriye’ye dair soruları yanıtlayan MSB kaynakları, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir” dedi. Ayrıca, “13 Ağustos 2025’te imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri devam etmektedir” diye ekledi.

MEZUNİYET TÖRENİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Harp okullarındaki mezuniyet törenlerinin neden tek bir etkinlik olarak gerçekleştirileceğine yönelik sorulara yanıt veren kaynaklar, “2025 yılındaki Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanımızın yurt dışına seyahati nedeniyle Kara Harp Okulu’nda ortak bir törenle gerçekleştirilecektir” değerlendirmesinde bulundu. Törende ailelerin katılımına ilişkin de detaylar paylaşan kaynaklar, “Kara Harp Okulu’nun kapasitesi 6 bine çıkarılmıştır. Mezun olan her teğmen için dört aile ferdi kontenjanı ayrılmıştır” bilgisini verdi.

HALİT YUKAY’IN NAAŞININ ÇIKARILMASI

Son olarak, Halit Yukay’ın naaşının çıkarılması sürecine ilişkin bilgi veren Bakanlık kaynakları, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başlamıştır. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın çıkarılması için hassas bir çalışma yürütülmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.