Milli Savunma Bakanlığı’na Operasyon: 27 Gözaltı

milli-savunma-bakanligi-na-operasyon-27-gozalti

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan izin belgeleri üzerinden menfaat temin edildiği yönündeki tespitler üzerine “rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek” suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 32 kişiden 27’sinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

SAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgilere göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar neticesinde, ilgili Bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine yönelik tespitlerin ardından soruşturma yapma kararı aldı. Soruşturma çerçevesinde, 2’si ihraç edilmiş, 1’i emekli, 2’si ise bu kişilerin aile yakınları olmak üzere toplam 32 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR VE DEVAM EDEN İŞLEMLER

Ankara merkezli soruşturma işlemleri sırasında 27 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü ifade ediliyor.

