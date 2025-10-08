Milli Savunma Bakanlığı’nda Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan talep edilen izin belgeleri üzerinden menfaat sağlandığını belirlemesi üzerine, “rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek” suçlarından bir soruşturma süreci başlatıyor. Yaklaşık 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarken, bunlardan 27’si işlemler sırasında gözaltına alındı.

BİLGİLER AÇIKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklamada, Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde, belirli izin belgelerinde menfaat elde edildiğine dair elde edilen bulgular doğrultusunda bir soruşturma açıldığı bildirildi. Bu çerçevede, 2’si ihraç edilmiş, 1’i emekli olan, 2’si bu kişilerin aile üyeleri ve 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheliye yönelik “rüşvet almak-vermek-rüşvete aracılık etmek” suçlamalarıyla gözaltı kararı alındığı ifade edildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ankara merkezli yürütülen soruşturma süreci kapsamında 27 şüphelinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerekli işlemleri sürdüğü bildirildi.