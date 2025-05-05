Milli Savunma Bakanlığı PKK Silahlarını İmha Etti

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın istismar ettiği bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, terör yuvalarına kilit vurulmaya devam edildiğini belirtti.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN BAŞARILI FAALİYETİ

Açıklamada, “Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi” denildi.