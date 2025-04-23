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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Açıkladı

ŞEHİT HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın şehit olduğunu bildirdi. 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 23 Nisan 2025 tarihinde şehit oldu.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

MSB’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

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