MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Volkan İntikali Tamamlandı

TCG VOLKAN GEMİSİNİN MALDİVLER’E ULAŞIMI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, “Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler’e intikali 1 Temmuz 2025’te başladı, 7 Ağustos 2025’te başarıyla tamamlandı” açıklamasını yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı’na aborda olan TCG Volkan’da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi” denildi.

HİBE GEMİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Törende, Maldivler’e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ve Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü bulundu. “TCG Volkan’ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi” ifadesi paylaşıldı. Törene Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız katıldı.

Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi, üç saatlik kapalı oturumla tamamlandı. İki liderin görüşmesinin içeriği basına yansımadı.
Kayseri’de Silah Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 otomatik silah, 7 tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. 5 kişi silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

