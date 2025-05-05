Milli Savunma Bakanlığı, Terörist Silahları İmha Etti

İMHA EDİLEN SİLAHLAR VE MALZEMELER

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağarada bulunan pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, terörist inlerine yönelik etkili operasyonların sürdüğüne dikkat çekilerek, “Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit etti.” denildi.

KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

Açıklamanın devamında, “Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.” ifadelerine yer verildi. Bu operasyonlarla terör yuvalarına önemli darbeler vurulmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik sağlama konusundaki kararlılığını sürdürerek, milli çıkarları korumak için etkin mücadele vermekte.