Milli Savunma Bakanlığı, Terörle Mücadeleye Devam Ediyor

SDG TERÖR ÖRGÜTÜNE MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması gerektiğini ve Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne zarar verecek tüm eylem ve söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini belirtti. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda (EDOK) düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgileri paylaştı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin, “Son bir hafta içerisinde; 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzeme kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen tünel uzunluğu 580 kilometreye ulaştı” şeklinde konuştu.

HUDUT GÜVENLİĞİNE VURGU

Hudut güvenliğine dikkat çeken Tuğamiral Aktürk, “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı ise 5 bin 834 oldu. Son bir haftada engellenen 861 şahıs ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısı 47 bin 718’e ulaştı. Ayrıca, bu hafta Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi” dedi.

Tuğamiral Aktürk, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının insanlık dışı boyutuna da değinerek, “Gazze’de bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların katledildiği, açlıktan öldüğü mezalim, İsrail tarafından acımasızca devam ettirilmekte. Bu katliamların durdurulamaması, uluslararası toplum için izah edilemez bir hal almıştır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun bu süreçteki yetersizliği derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm çerçevesinde adil ve sürdürülebilir barış için uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarını artırması gerekiyor. Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında, Birleşmiş Milletler’in adaletin tesisinde aktif rol alması için ülkeleri harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ ENVANTERLER VE İNSANİ YARDIMLAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni envanterine dair de bilgi vererek, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; BAYRAKTAR TB-3 SİHA ve İLTER J-350 karıştırma sistemi muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı. Ayrıca, genel maksat helikopteri projesi kapsamında 4’üncü T-70 helikopterinin Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardım faaliyetlerine destek vermeyi de sürdürüyor; Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası yardım malzemeleri yolladı ve kaybolan iş insanının naaşını deniz arama kurtarma gemileri ile çıkardı” diye ekledi.

DEZENFORMASYON VE ALGILAR

Aktürk’ün sunumunun ardından bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’deki törene yönelik dezenformasyon çalışmaları yapıldığını belirterek, “Basında ve sosyal medyada; Anıtkabir’deki törende yapay zeka ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı ve törene katılmak üzere aileleriyle gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hedef alınarak gerçekleştirilen sistematik bir dezenformasyon çabasıdır” dedi. Sosyal medyada yapılan algı oyunlarını dikkatle takip etmek gerektiğini bildiren kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; anayasa ve yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri, milli güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir azimle yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN İLE YAŞANAN OLAY

Bakanlık kaynakları, Türkiye’ye ait iki F-16 savaş uçağının Yunan basınında yer alan iddialarına yönelik, “Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz karakol uçuşları gerçekleştirilmektedir; Türk P-72 tipindeki deniz karakol uçağımızın uçuş emniyeti ihlal edildi ve uçağımız tehlikeli duruma sokularak taciz edildi. Yunanistan, silahsız uçağımıza reaksiyon gösterdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ani reaksiyon uçaklarımız, itidalli duruşumuzu koruyarak olayın büyümesini engelledi” ifadesini kullandı. Bakanlık kaynakları, bu olayın iki ülke arasındaki gerginlik artırıcı adımların yeni bir örneği olduğunu belirtti. Türkiye’nin uzlaşmadan yana ve yapıcı yaklaşımını sürdüreceği vurgulandı.

SÜREÇ TAKİBİNE DEVAM

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma dair, “SDG terör örgütünün Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Suriye’nin birliğini tehlikeye atıyor. Türkiye olarak bu konudaki duyarlılığımız nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote etmesine izin vermeyecek ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye, bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.