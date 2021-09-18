Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen başarılı operasyonda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.” denildi.