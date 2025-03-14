Milli Sporcu Damla Köse’ye Çiçekli Karşılama

ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU YOLCULUK

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan milli atıcı Damla Köse, Erzurum Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Hırvatistan’ın Osijek kentinde gerçekleşen şampiyonada kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanan Damla Köse, Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile TOHM sporcusu ve ETÜ Yüksek Lisans öğrencisi olarak büyük bir başarı elde etti. Havalimanında yapılan karşılama törenine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, ETÜ öğretim görevlileri ve atıcılık antrenörü Zeynep Nurdan Çağlar katıldı. Tüm katılımcılar, milli sporcuyu çiçeklerle kutladı.

REKOR KIRAN PERFORMANS

Hırvatistan’daki şampiyonda, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kıran Damla Köse, altın madalya maçına çıkmayı başardı. Finalde Norveçli rakibi Jeanette Hegg Duestad ile mücadele eden Damla, 15-10’luk skorla Avrupa ikincisi oldu. Yarışma rekoru kırmasına rağmen altın madalyayı kaçırdığı için oldukça üzgün bir sevinç yaşayan Damla Köse, havalimanında yaptığı açıklamada, “Bir gün mutlaka Avrupa’nın zirvesine çıkacağım. İnşallah bir dahaki sefere Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döneceğime inanıyorum. Benim için her şeyi yapan Antrenörüm Burak Çağlar’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’e ve Atıcılık Federasyonu Başkanımız Murat Kocakaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde Avrupa ikinciliği elde eden milli sporcuyu ilk kutlayan isimler Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ve ülkemizin gururu Yusuf Dikeç oldu. Federasyon Başkanı Kocakaya, “Damla Köse ve ülkemize büyük başarılar kazandıran sporcularımızla gurur duyuyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Erzurum Havalimanında Damla Köse’yi karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, milli atıcıyı kutlayarak çiçek takdim etti.

Çakmur, “Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Damla Köse Hırvatistan’da yapılan Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmuştur. Sporcumuzu ve Antrenör Burak Çağlar’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz. Yolun sonu olimpiyat, tebrikler şampiyon” şeklinde konuştu.