Milli Sporcu Dikeç: Atıcılıkta Güçlüyüz

ATILIM VE GELİŞİM

Atıcılık branşının Türkiye’de her geçen gün yükseliş gösterdiğine dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, “Bugün yalnız olduğum yıllara baktığım zaman şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda birincisi ortağım ve takım arkadaşlarım var” dedi. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ATILIMDA MİLAT

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sonrası elde edilen başarı ve madalyalara vurgu yapan Kocakaya, Atıcılık Federasyonu’nun 1923’te kurulmasından bu yana birçok uluslararası şampiyonaya katıldığını ifade ederek, “Bugüne kadar birçok madalya ve önemli hizmetler oldu. Ama bu Avrupa şampiyonası, atıcılık camiası için bir milat oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu ilk defa toplam madalya sayısı açısından Avrupa şampiyonu oldu. Birçok branşımız var ve birçok kez Avrupa şampiyonu olduk. Ama takım halinde atıcılıkta Avrupa şampiyonu olmak, Türkiye’nin temel branşlarından birisinin daha gelişmekte olduğunu gösteriyor. Atıcılık camiası olarak, gelecekte her türlü Avrupa ve dünya şampiyonasında gerekli başarıları elde ederek, Türkiye’nin Avrupa ve dünya ile olimpiyatlardaki madalya yükünü çekmeye adayız. Atıcılık branşı, konum olarak mizacımıza uygun ve ata sporumuz sayılabilecek bir branş. Daha önce Yusuf kardeşimin başlattığı başarı zincirinin arkasında temel faktörlerden birisi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TOHM projesidir. Birçok sporcu bu sistemle başarı elde etti” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ DESTEK VE YENİ HEDEFLER

Takım arkadaşları ve desteklerden dolayı kendini daha güçlü hisseden milli sporcu Dikeç, madalyaların önemine vurgu yaparak, “Türkiye büyük bir ülke, genç bir nüfusa sahip. Demek ki atıcılıkta da iddialı olacağız. Bize bu hizmetleri ve şartları sağlayan, öncelikle kendi Atıcılık Federasyonumuza, daha sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve ülkemize çok teşekkür ediyoruz. 2000 yılında başladığım bu spora yalnız devam ediyordum. O zaman takım arkadaşlarımız vardı ama çok iddialı değildik. Önceden 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu var, ama yalnız olduğum yıllara baktığım zaman şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda birincisi ortağım ve takım arkadaşlarım var” ifadelerini kullandı.

YENİ KUŞAKLAR VE HEDEFLER

Atıcılık branşında gelecek hedeflerine değinen İlayda Şeyma Tarhan, “Yusuf abinin başlattığı bu yolda arkasından devam ediyoruz. Bizim arkamızdan pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Muhteşem bir müsabaka geçirdik ve birçok rekorlara imza attığımız bir müsabakaydı. Aynı başarıları ileride dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda tekrarlamak istiyoruz. Belki yakın vadede olmasa da uzun vadede daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Atıcılık, ata sporlarımızdan biridir. Tıpkı güreş ve halter gibi. Atıcılığı ata sporu haline getirip bunu insanlara göstermek ve olimpiyatlara gitmeden önce herkesin ‘Evet, olimpiyatlarda atıcılıktan en az 3-4 tane madalyamız var, bu madalyalarımız garanti’ demesini sağlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

– ANKARA