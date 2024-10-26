Milli Sporcular 2 Altın 5 Madalya Kazandı

ŞAMPİYONADA BAŞARILI SONUÇLAR

Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcular önemli bir başarıya imza attı. Yarışmada sporcular, toplamda 2’si altın 5 madalya kazandı. Organizasyon Raszyn Centrum Spor Salonu’nda yapıldı ve 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ile Gamze Altun podyuma çıktı.

REKOR VE MADALYALAR

Cansu Bektaş, koparmada 75 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyaya, silkmede 91 kilo ile gümüş madalyaya ve toplamda 166 kilo ile altın madalyaya ulaştı. Ayrıca milli sporcu, toplam kaldırışta 166 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Bu başarı, genç sporcuların uluslararası arenada gösterdiği performansın bir örneği oldu.