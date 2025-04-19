Milli Sporcular Şampiyonluk İçin Çalışıyor

MİLLİ SPORCULAR ULUSLARARASI ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE ÇALIŞIYOR

Paletli yüzmede milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü İrfan Kara, yüzme sporuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yatırımlar ve projelerle destek sağlandığını belirtiyor. “Paletli yüzme her geçen gün kazanılan başarılarla gelişim gösteriyor.” diyen Kara, milli sporcuların kamp faaliyetlerine de devam ettiğini ifade ediyor.

Kara, Gençler Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası’nın haziran ayında Yunanistan’da gerçekleştirileceğini hatırlatıyor. “Şampiyonaya çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ciddi bir katılımla yer alacağız ve iddialıyız.” diye ekliyor. Ayrıca, Büyükler Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası’nın temmuz ayında Polonya’da yapılacağını hatırlatan Kara, “Geleceği görerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yunanistan ve Polonya’da bu yıl düzenlenecek şampiyonalarda başarılı olmak istiyoruz.” ifadesinde bulunuyor.

AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONALARINDA BAŞARI

Kara, açık su yüzme şampiyonalarında bu yıl ve geçen yıl büyük başarılar elde ettiklerine değinerek, ekim ayında Mısır’da düzenlenecek Açık Su Paletli Yüzme Şampiyonası’na da katılacaklarını aktarıyor. TSSF’nin 11 branşta faaliyette bulunduğunu ve paletli yüzmede ülke genelinde yaklaşık 500 sporcunun antrenman yaptığını belirtiyor.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, 14-18 Mayıs’ta son milli takım seçmelerinin Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılacağını açıklıyor. Sporcuların çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Arslan, “2026’da Büyükler Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulunacağız. Avrupa Şampiyonası öncesi son milli takım seçmeleri çok önemli. Gençlerimiz milli takım seçmelerinde bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak için özveri gösteriyor.” diyor. Arslan, federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ve il müdürlükleriyle koordinasyon içinde 81 ilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktarıyor.

“YÜZME BİLMİYEN KALMASIN” PROJESİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin yüzme sporuna önemli katkı sağladığını belirten Arslan, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 7’den 70’e herkes yüzme öğreniyor.” diyerek tesislerde sporcular ve antrenörlerle çalışmalar yaptıklarını kaydediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır’ın desteğine de teşekkür ediyor. TSSF olarak paletli yüzmede başarı sağlamada Bakanlığın katkısının büyük olduğunu söyleyen Arslan, Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguluyor.